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ne kadar oldu? 5 cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Cumhuriyet altın fiyatlarında son dakika haberi... Kurban Bayramı sonrası yeni haftaya da hareketli başladı. Pazartesi günü sona eren tatilin ardından ilk işlem gününü düşüşle kapatan Cumhuriyet altın fiyatları 5 tarihinde yatırımcılar ve vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar ve kaç TL ile yeni güne başlangıç yaptı? Bu başlık altında, 5 Ağustos tarihli Cumhuriyet altın fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:49 ABONE OL
Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

yeni güne nasıl başladı? Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde artan güvenli liman alımları sonrası sert bir yükseliş trendine giren altın fiyatları son 2 haftadır ani düşüşler ile gündemde. Cumhuriyet altını alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 5 Çarşamba tarihli Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda, yeni güne ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları yer alıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı Cumhuriyet altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,18

SATIŞ: 446,25

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 733,80

SATIŞ: 748,50

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.014,20

SATIŞ: 3.062,40

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.982,00

SATIŞ: 3.027,00

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.463,20

SATIŞ: 1.492,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.878,01

SATIŞ: 2.933,73

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMU

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin nedenlerini açıklayarak, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi. Uzman isim ayrıca önceki haftalarda yaptığı 'Altında temkinli duruş' söylemini yeniledi.

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Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
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