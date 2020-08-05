Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos cumhuriyet altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Cumhuriyet altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde artan güvenli liman alımları sonrası sert bir yükseliş trendine giren altın fiyatları son 2 haftadır ani düşüşler ile gündemde. Cumhuriyet altını alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 5 Ağustos Çarşamba tarihli Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda, yeni güne ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları yer alıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı Cumhuriyet altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.