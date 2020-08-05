Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemelerle ekonomik olarak yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Güneşten elektrik üretmenin yanı sıra, termal güneş enerjisi kolektörleri (gün ısısı) ile sıcak su üretiminde ise Türkiye, Çin ve ABD'nin ardından dünya üçüncülüğüne yerleşti. Türkiye'yi sırasıyla Almanya, Brezilya, Hindistan, Avusturalya, Avusturya, İsrail ve İtalya takip ediyor.Türkiye'de güneş enerjisinden sıcak su üretimine yönelik hâlihazırda 22 milyon metrekare panel alanı kurulmuş durumda. Bu alana karşılık yıllık 900 bin TEP (ton eşdeğer petrol) değerinde enerji güneşten üretilirken, Türkiye bugünkü rakamlarla güneşi sıcak suya dönüştürerek yıllık yaklaşık 200 milyon dolar enerji tasarrufu sağlıyor.Enerji Bakanlığı ile Enerji Verimliliği (ENVER) Derneği'nin ortaklaşa yaptığı "Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi" çalışması kapsamında hane halkının güneş kolektörü kullanım eğilimi de ölçüldü. Bu kapsamda güneş enerjisi kolektörü kullanmayan hane halkının yüzde 53.3'ünün haberdar olmadığı ve faydasını bilmediği, 4 yıla kadar kurmayı düşünenler ile güneş enerjisi kolektör pazarının yüzde 25 daha büyüyeceği öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneş enerjisi kurulu gücü ve güneşten elektrik üretimi konusunda son yıllarda ciddi bir atak yaptık. Özellikle lisanssız üretimin yüzde 90'ından fazlasını güneş enerjisi santralleri oluşturuyor. Anadolu'da çatılara kurulan güneş kolektörleri oldukça yaygın. Bu kültürün bir sonucu olarak Türkiye'nin bu konuda dünya üçüncüsü olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 bin MW'ı aştı" dedi.