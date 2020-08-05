Son dakika altın fiyatları! Çeyrek altın 750 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.

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