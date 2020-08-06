Akkuyu NGS'de önemli adım! Ve düğmeye basıldı...

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, CPTI AŞ, Akkuyu NGS'deki her bir güç ünitesi için yakıt yükleme makinesi tedarik edecek ve ekipmanın kurulumu ile kalibrasyon denetimini gerçekleştirecek. Ekipmanların üretimi ise Rusya'da yapılacak.

MONTAJI TAMAMLANDIĞINDA YAKLAŞIK 55 TONU BULACAK

Bir güç ünitesinin faaliyeti sırasında nükleer yakıtı yüklemek ve kullanılmış yakıtın yeni yakıt düzenekleriyle değiştirilmesi için tasarlanan yakıt yükleme makinesinin ağırlığı montajı tamamlandığında yaklaşık 55 tonu bulacak.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesi için üretilecek olan yakıt yükleme makinesinin teknik proje çalışmalarını ve üretim için gerekli tasarım dokümanlarını hazırlama sürecini başlatan CPTI AŞ'nin, ilk makine tedariğini 2022'de yapması öngörülüyor.

Kalan güç ünitelerine ait ekipmanların tedarik işlemlerinin 2025'te tamamlanması planlanıyor.

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