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haberi: çekecekler dikkat! 'dan önemli uyarı...

Düşük faizli paketleri sonrası kredi kullanımı artarken, vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan () konuyla ilgili uyarısı geldi. BDDK, kredi ihtiyaçlarının "yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlardan" karşılanması ve "bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar" edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 14:10 Son Güncelleme: 6.8.2020 14:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi çekecekler dikkat! BDDK'dan önemli uyarı...

haberi... 'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için Kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulması anılan Kanun kapsamında suç olarak nitelendirilmiştir" uyarısı yapıldı ve şöyle denildi:

Son dakika haberi: Kredi çekecekler dikkat! BDDK'dan önemli uyarı...

"Buna karşılık, son dönemde Kurumumuzdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği görülmektedir.

Son dakika haberi: Kredi çekecekler dikkat! BDDK'dan önemli uyarı...

İTİBAR ETMEYİN

"Bu bağlamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde (https://www..org.tr) yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

Son dakika haberi: Kredi çekecekler dikkat! BDDK'dan önemli uyarı...

"Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

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Son dakika haberi: Kredi çekecekler dikkat! BDDK'dan önemli uyarı...
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