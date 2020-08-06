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Haberler Ekonomi Haberleri Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları

fiyatları ne kadar, kaç TL? 6

Altın türleri arasında en çok araştırılan olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni sadece yatırım olarak değil aynı zamanda hediye olarak da çeyrek altın alış satış işleminin yapılması. Peki, çeyrek bugün ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, 6 2020 tarihli çeyrek altın fiyatları yer almaktadır. İşte, güncel fiyatlar ve grafikler!

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:24 ABONE OL
Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları

fiyatları bugün ne kadar? Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde artan güvenli liman alımları sonrası sert bir yükseliş trendine giren çeyrek son 2 haftadır ani düşüşler ile gündemde. Çeyrek altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 6 Perşembe tarihli çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda,Perşembe gününe ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları

Gram Altın

Alış: 462,75

Satış: 462,87

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Çeyrek Altın

Alış: 762,10

Satış: 779,90

Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları

Yarım Altın

Alış: 1.519,40

Satış: 1.557,40

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Tam Altın

Alış: 3.015,48

Satış: 3.075,23

Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları

Ata Altın

Alış: 3.130,40

Satış: 3.190,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları

22 Ayar Bilezik

Alış: 424,97

Satış: 441,40

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos altın fiyatları
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