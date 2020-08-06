Dolar şu an ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? 06.08.2020

Corona virüs salgını süreciyle dolar fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomi piyasasını yakından takip eden vatandaşlar dolar döviz kurundaki canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Hal böyle olunca grafiği sürekli değişen doların alış ve satış fiyatı anlık olarak piyasaya yansıyor. Peki Dolar şu an ne kadar? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 06.08.2020
Haberimizde, Dolar fiyatlarına ilişkin anlık gelişmeleri haberimizden öğrenebilir, 6 Ağustos dolar alış ve satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,0997 civarında hareket ediyor.
DOLAR ALIŞ: 7,0997
DOLAR SATIŞ: 7,1068
Euro/TL ise 8,43 seviyesinde yer alıyor.
EURO ALIŞ: 8,4350
EURO SATIŞ: 8,4621