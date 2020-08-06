Dolar şu an ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? 06.08.2020

Corona virüs salgını süreciyle dolar fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomi piyasasını yakından takip eden vatandaşlar dolar döviz kurundaki canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Hal böyle olunca grafiği sürekli değişen doların alış ve satış fiyatı anlık olarak piyasaya yansıyor. Peki Dolar şu an ne kadar? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 06.08.2020

DOLAR ŞU AN NE KADAR?

Haberimizde, Dolar fiyatlarına ilişkin anlık gelişmeleri haberimizden öğrenebilir, 6 Ağustos dolar alış ve satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.