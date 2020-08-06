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şu an ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos satış fiyatı ne kadar oldu? 06.08.2020

Piyasa gündemini yakından takip edenler fiyatlarındaki son gelişmeleri merak ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından canlı ve güncel rakamlar önem taşıyor. Corona virüs salgını sebebiyle hareketli günler geçiren dolar döviz kuru fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar dikkatlerden kaçmıyor. Peki ? 6 Ağustos satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 06.08.2020

Giriş Tarihi: 6.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:39 ABONE OL
Dolar şu an ne kadar? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 06.08.2020

Corona virüs salgını süreciyle fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomi piyasasını yakından takip eden vatandaşlar dolar döviz kurundaki canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Hal böyle olunca grafiği sürekli değişen doların alış ve satış fiyatı anlık olarak piyasaya yansıyor. Peki ? 6 Ağustos satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 06.08.2020

DOLAR ŞU AN NE KADAR?

Haberimizde, Dolar fiyatlarına ilişkin anlık gelişmeleri haberimizden öğrenebilir, 6 Ağustos dolar alış ve satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Dolar şu an ne kadar? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 06.08.2020

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak /TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,0997 civarında hareket ediyor.

DOLAR ALIŞ: 7,0997

DOLAR SATIŞ: 7,1068

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 8,43 seviyesinde yer alıyor.

EURO ALIŞ: 8,4350

EURO SATIŞ: 8,4621

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Dolar şu an ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? 06.08.2020
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