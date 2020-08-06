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fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

fiyatlarındaki artışı değerlendiren Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, "Sıfır araç olmamasından dolayı fiyatlarındaki artış fırsatçılığa dönüştü" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 12:07 Son Güncelleme: 6.8.2020 12:27 ABONE OL
İkinci el otomobil fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

İkinci el otomobillerin şu an sıfır araçtan daha pahalı fiyatlara satıldığını söyleyen Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, " piyasasında tamamen gereksiz bir fiyat artışı oldu. Biraz fırsatçılık da denilebilir bu duruma çünkü sıfır araçların olmamasından kaynaklı, ikinci el araçların fiyatları çok yüksek şekilde arttı. Hatta 2018 model bir araç sıfır fiyatının üzerinde gereksiz bir fiyata şu an satılıyor. Bu durumu biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Vatandaşlar da bu konudan dolayı çok şikayetçi ve fiyatlarının çok arttığını söylüyorlar" dedi.

İkinci el otomobil fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

Onay, "İnsanların alım gücü bu konuda düştü ama araçlarını satanlar yine aynı şekilde yüksek fiyatlardan satmaya devam ediyorlar. Şu an üretim bizde ve diğer markalarda biraz daha kısıtlı. Fabrikalar hemen hemen yarım kapasite ile üretim yapıyor ve bu yüzden biz de satışlarımızı ilerideki aylara yayarak devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

İkinci el otomobil fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

Sıfır araç alacak vatandaşların sıraya yazılmasını tavsiye eden Alper Onay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Araba alacak herkesin şimdiden sıraya yazılmasını tavsiye ediyorum. Gerek fiyatlar gerekse de araç bulunurluğundan dolayı biz de memnunuz, vatandaşlarımız da memnunlar. Fabrikaların üretimi tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman, araç sayısı artacak. Fiyat politikamız iyi olduğu için yine sıfır araçlara yönelecek vatandaşlarımız. İkinci el piyasasında da fiyatlar düşeceği için vatandaşlar daha uygun fiyatlara da alabilecekler."

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İkinci el otomobil fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!
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