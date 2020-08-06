Kadın istihdamının anahtarı kadın kooperatifleri olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile Türkiye'de kadın kooperatiflerinin sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Selçuk, "3 bin 500 kooperatif kurma/ortağı olma potansiyelli kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, 3 bin kooperatif ortağı olan erkeğe kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz" dedi. Protokol ile 81 ilde kadın kooperatifçiliği çalıştayları düzenlediklerini vurgulayan Selçuk, son iki yılda gerçekleştirdikleri 537 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla 23 bin 277 kişiye ulaştıklarını ve 181 kadın kooperatiflerini ziyaret ettiklerini aktardı