Pandeminin yeni trendi: Kirala-Pişir

Koronavırüspandemisinden ötürü pek çok insanın sağlıklı ve güvenebilecekleri sosyal ortamlara yönelik arayışı arttı. Bu kapsamda Türkiye'deki firmalar hem yerel hem de global pazarda önden rol alarak öne çıkıyor. Bu firmalardan biri olan İntema Yaşam, ziyaretçilerinden gelen talepler üzerine, Kirala-Pişir konseptine ağırlık verdi. Kanyon AVM'deki İntema Yaşam içinde yer alan İntema, Berloni ve Bulthaup markalı 3 mutfak alanından birini kiralayanlar için usta şefler belirlenen menüyü özel olarak hazırlıyor. 3 saatlik süre boyunca kiralanan mutfak alanı sadece gruba ait oluyor. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan Kirala-Pişir konsepti, son dönemde ailesi ya da sevdikleriyle güvenli ortamda sosyalleşmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Evlilik yıldönümü, doğum günü gibi özel günler ya da arkadaş, aile buluşmaları için tercih edilen Kirala & Pişir mutfaklar, samimi yemeklerde kendi mutfak deneyimin tasarlama imkânı sunuyor.