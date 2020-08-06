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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler yarın yapılacak

Son dakika haberi... Coronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler kapsamında ödemeler yapılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:14 Son Güncelleme: 6.8.2020 10:22 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler yarın yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler yarın yapılacak
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