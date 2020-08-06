Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Kredili konut satışları yüzde 1000 arttı

Son dakika haberi: Kamu bankalarının konut kredisindeki faiz indirimleri rekor getirmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulundu.

OTOMOBİL SEKTÖRÜ DE 387.5 BÜYÜDÜ

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.

Türkiye'de otomotiv pazarı 2020 yılı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü | Video