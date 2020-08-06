Son dakika haberi: Vatandaşlar şikayet ediyordu! O mesajlara kısıtlama geliyor...

TRT Haber'in haberine göre; İstenmeyen reklam mesajları için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek.