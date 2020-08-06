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haberi: Vatandaşlar şikayet ediyordu! O mesajlara kısıtlama geliyor...

haberi: , çok sayıda şikayete neden olan reklam mesajları için yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını tamamladı. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi, 1 Eylül'de hayata geçecek. Sistem hem kullanıcıya hem de ticari işletmelere hizmet verecek. Peki sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:10 Son Güncelleme: 6.8.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Vatandaşlar şikayet ediyordu! O mesajlara kısıtlama geliyor...

haberi... 1 Eylül'den itibaren Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olmayan işletmeler, gönderemeyecek. Bakanlığın altyapı çalışmalarını tamamladığı uygulamaya ilişkin yönetmelik ocak ayında yayımlandı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Reklam mesajı ya da e-postasını göndermek isteyenler, önce Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olacak.

Son dakika haberi: Vatandaşlar şikayet ediyordu! O mesajlara kısıtlama geliyor...

Kullanıcılar da e-Devlet üzerinden üzerinden hangi firmalara izin verdiğini görecek. İstemediği firmanın kendine ulaşmasını anında engelleyebilecek.

Son dakika haberi: Vatandaşlar şikayet ediyordu! O mesajlara kısıtlama geliyor...

TRT Haber'in haberine göre; İstenmeyen reklam mesajları için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek.

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Son dakika haberi: Vatandaşlar şikayet ediyordu! O mesajlara kısıtlama geliyor...
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