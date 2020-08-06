Ev alacaklar dikkat! TOKİ duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satışa çıkıyor. Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bulunan 26 konut, Kocaeli Gebze'de 16 konut, Balıkesir merkezde 2 adet iş yeri, Balya, Bigadiç ve İvrindi'de 18 konut, Bursa İznik, Orhaneli ve Osmangazi'de 10 konut satışa çıkıyor.