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Ev alacaklar dikkat! duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

Yüz binlerce vatandaşı ev ve işyeri sahibi yapan tarafından yaptırılan konut ve işyerleri açık arttırma ile satışa çıkıyor. Konut ve işyerleri için 11 Ağustos saat 10.00’da açık arttırma düzenlenecek. Müzayede Küçükçekmece’de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek. Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:06 Son Güncelleme: 6.8.2020 15:26 ABONE OL
Ev alacaklar dikkat! TOKİ duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

Toplu Konut İdaresi () tarafından yaptırılan onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satışa çıkıyor. Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bulunan 26 konut, Kocaeli Gebze'de 16 konut, Balıkesir merkezde 2 adet iş yeri, Balya, Bigadiç ve İvrindi'de 18 konut, Bursa İznik, Orhaneli ve Osmangazi'de 10 konut satışa çıkıyor.

Ev alacaklar dikkat! TOKİ duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

İzmir Kınık, Tire ve Torbalı'da 15 konut, Denizli Babadağ'da 9 konut, Çardak'ta 5 iş yeri, Konya Ereğli'de 8 konut, Meram ve Sarayönü'nde 3 işyeri, Bitlis merkezde 13 işyeri, Trabzon Akçaabat'ta 2 konut, Araklı ve Ortahisar'da 9 işyeri açık artırma ile satışa sunuluyor.

Ev alacaklar dikkat! TOKİ duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

Konut ve işyerleri için 11 Ağustos saat 10.00'da açık arttırma düzenlenecek. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ev alacaklar dikkat! TOKİ duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.

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Ev alacaklar dikkat! TOKİ duyurdu: 11 Ağustos'ta satışa çıkacak
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