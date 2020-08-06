Türk Eximbank’tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarkalı muadili EKF Danmarks Eksportkredit arasında reasürans anlaşması imzalandığını açıkladı. Bakan Pekcan, "Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerdeki projelerinde kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak" dedi. Pekcan, Eximbank'ın daha önce ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ile de anlaşma imzaladığını belirterek, bu ortaklıklarla Türk firmalarının uygun maliyetlerle finansmana eriştiklerini söyledi.