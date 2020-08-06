AvrupaMüslüman Forumu, 'Pandemi Sonrası Müslüman Dünyası' temalı webinar düzenledi. Geniş katılımla gerçekleştirilen organizasyona Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Malezyalı siyasetçi Anvar İbrahim, İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Nazir Ahmed, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ve dünyanın dört bir yanında yaşayan müslüman aleminin liderleri katıldı. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Başkanı Cengiz Özgencil, Avrupa Müslüman Forumu'nun 'Pandemi Sonrası Müslüman Dünyası' temalı webinarında konuştu: "Maliyet-fayda ilişkisi pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeninde sil baştan sorgulanacak. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel samimiyet testini başarıyla tamamlayacak 2020'nin küresel ölçekte ağır bir sınav olduğunu ifade eden Özgencil, "'Maliyet-fayda' -'Maliyet-kâr' ilişkilerinin sil baştan sorgulanacağı bir sürecin içinden geçeceğiz. Dünyanın önde gelen ekonomileri ve bilhassa vahşi kapitalizmin en ağır kurallarının işlediği ülkeler ağır sınavdan geçecek. Türkiye sağlıkta yeni bir başarı hikayesi yazıyor" dedi.