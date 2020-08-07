5 yıldızlı otel, 'sahilde adil paylaşım' için yargıya başvurdu

'ADİL PAYLAŞILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Otele gelen müşteriler için kullanılan alanın çok dar olduğunu vurgulayan Günaydın Atar, şöyle dedi:

"Bizim kullanmış olduğumuz alan gerçekten çok dar, yandaki tesisler çok geniş bir alana yayılmış durumda. Onların misafirleri çok rahat tatillerini yaparken, denize girerken, bizim misafirlerimiz maalesef bundan mahrum kalıyor. Kendi ülkelerine gittiklerinde burada yaşadıkları sıkıntıları söylüyorlar. Sonuçta onlar Türkiye'ye geliyor. Öndeki tesis ismi şu, bu onlar için önemli değil. Buradaki mağduriyetimizin bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Bizim istediğimiz sahil kısmının sadece önde birinci sırada yer alan tesislerin özel mülkiyetleri gibi değil de yasalar çerçevesinde oranın adil bir şekilde paylaşılmasını talep ediyoruz. Bilindiği gibi 3621 sayılı kanun çok açık. Bunun uygulanmasını gerekli mülki amirlerden talep ediyoruz. Bir de sahildeki kaçak yapıların bir an önce yasal çerçeveye kavuşturulmasını istiyoruz."