Borsa İstanbul’dan şirketler için sürdürülebilirlik rehberi

Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla "Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi" hazırladı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, dünyanın en büyük fonlarından bazılarının çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında bilgi vermeyen şirketlere yatırım yapmayacaklarını açıklamasının söz konusu rehberin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Atilla, bu kriterlere önem verdiklerini ifade eden 3 binden fazla yatırımcı tarafından yönetilen varlıkların tutarının da 2020 mart ayı itibarıyla 100 trilyon doları aştığını bildirdi.