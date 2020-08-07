Büyümek isteyene Facebook hızlandırma programı desteği

Facebook, küresel Facebook Accelerator serisi kapsamında hayata geçirdiği "Facebook Accelerator: Commerce" ticaret eğitimleri için başvuruların açıldığını duyurdu. Kovid- 19 sonrası dönemde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da yer alan girişimlere yönelik sanal eğitimler, mentorluk fırsatları ve destek sunmayı amaçlayan program aynı zamanda Facebook'un geniş hızlandırma ağına da erişim sağlayacak.Program, işletmelerin internetten satış yaparak başarılı olmalarına yardımcı olacak araçlar geliştiren ve çevrimiçi ve mağazadan yapılan alışveriş deneyimleri arasındaki farkı azaltmaya yönelik çözümler üreten start-up'lara ve şirketlere destek olmayı hedefliyor.Programla ilgili konuşan Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: "Kovid-19 küçük işletmelerin ve girişimlerin ekonomilerimiz ve topluluklarımız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler de pandemi döneminde bu işletmelerin birçoğunun hayatta kalmak adına dijitale yöneldiklerini gördük. Öyle ki, OECD ve Dünya Bankası iş birliğiyle yakın zamanda yaptığımız küresel bir araştırmaya göre Türkiye'de Facebook'taki KOBİ'lerin yüzde 33'ü, bir önceki ay satışlarının yüzde 25'ten fazlasının dijitalden geldiğini söyledi. Pozitif e-ticaret deneyiminin oldukça önem kazandığı bu dönemde biz de Facebook ekipleriyle uluslararası bir iş birliğine olanak sağlayacak sanal programımız Commerce Accelerator'ı hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Girişimciler@FacebookforStartups sayfasını takip edebilir."