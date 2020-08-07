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ihracatında çiftçiyi sevindiren karar

ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin şartının kaldırılması üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi, gelecek sezon için umutlarını da arttırdı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 15:50 Son Güncelleme: 7.8.2020 18:04 ABONE OL
Limon ihracatında çiftçiyi sevindiren karar
Türkiye'de limonun yüzde 60'ından fazlasının üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi ihracat kolaylığı sevinci yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Ön iznin kaldırılmasından dolayı, bu andan itibaren ihracatçılarımız ve çiftçilerimiz bundan memnun olacaktır. Ellerinde daha önceden limon olanlar kararı olumlu karşıladı. Ayrıca yeni limon kesimine bu ayın 20'si itibariyle, 15'i itibariyle mayer erkenci limon cinsi ile başlanacak, ürünün satışı yapılacak. İnşallah limonun ihracatta önü açılır. Daha önce kaybettiğimiz pazarlarımızı bundan sonra yeniden kazanırız" dedi.
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Limon ihracatında çiftçiyi sevindiren karar
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