Limon ihracatında çiftçiyi sevindiren karar

Türkiye'de limonun yüzde 60'ından fazlasının üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi ihracat kolaylığı sevinci yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Ön iznin kaldırılmasından dolayı, bu andan itibaren ihracatçılarımız ve çiftçilerimiz bundan memnun olacaktır. Ellerinde daha önceden limon olanlar kararı olumlu karşıladı. Ayrıca yeni limon kesimine bu ayın 20'si itibariyle, 15'i itibariyle mayer erkenci limon cinsi ile başlanacak, ürünün satışı yapılacak. İnşallah limonun ihracatta önü açılır. Daha önce kaybettiğimiz pazarlarımızı bundan sonra yeniden kazanırız" dedi.