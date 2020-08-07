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Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

ANKARA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."
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Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
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