Sahibinden 2. el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç düzenlemesi nedir, ikinci el araç fiyatları düşer mi?

Yükselen ikinci el araba fiyatları, vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında yer alıyor. Devlet tarafından haksız rekabetin önüne geçmek ve fiyatları kontrol altında tutabilmek için ikinci el araç düzenlemesi yapılacak. İkinci el araç alım satımı ile uğraşan kişilere zorunlu tutulacak olan yetki belgesi uygulamasının 1 Eylül 2020 itibarıyla başlaması bekleniyor. Bu noktada, 'İkinci el araç düzenlemesi nedir, ne zaman uygulamaya konulacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatları ne olacak, düşer mi? İşte, konuya yönelik son dakika gelişmeleri...

50 BİNDE 5 BİNİ BULMADI

İstanbul'da yetki belgesi alan sayısının 500 civarında olduğunu ancak bu iş ile şehir genelinde uğraşanların sayısına bakıldığında 7 bin civarında olduğunu dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu, ülke genelinde yetki belgesi alanların sayısının ise bu işle uğraşanların sayısının 50 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulursa yüzde 10'u bulmadığını kaydetti.

Yetki belgesini almaya hak kazanan ancak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından halen kendisine belgesi teslim edilmemiş olanların da olduğunu vurgulayan Konu, başvuru yapmış ancak henüz kendilerine cevap verilmemiş firma sahiplerinin de bulunduğuna dikkat çekti.