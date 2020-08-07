SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alırken ekonominin de merkezi haline geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren canlı rakamlar hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yaparken alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Peki; 8 Ağustos bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan ekonominin önemli konularından bir tanesi olmaktadır. Özellikle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler ise uzman yorumlarına bakarak hareket etmek istiyor. Haberimizin içerisinden 8 Ağustos 2020 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son gelişmelerini öğrenebilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.208,70
SATIŞ: 3.422,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.557,50
SATIŞ: 1.674,20
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 837,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15
ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.