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GELİŞMELERİ - hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek ?

hareketliliği yakından sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal, corona virüsü nedeniyle önemini korumaya devam ederken öte yandan canlı rakamlar ile uzman yorumları da araştırılır hale geldi. 22 ayar bilezik alış fiyatı 435,04 TL üzerinden işlem görürken 18 ayar bilezik ise 354,61 TL'den işlem görüyor. Peki; 8 Ağustos bugün oldu? Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ile uzman yorumları ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 05:52 Son Güncelleme: 8.8.2020 05:56 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alırken ekonominin de merkezi haline geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren canlı rakamlar hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yaparken alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Peki; 8 Ağustos bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek ve ile son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 AĞUSTOS 2020

Altın fiyatları hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan ekonominin önemli konularından bir tanesi olmaktadır. Özellikle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler ise uzman yorumlarına bakarak hareket etmek istiyor. Haberimizin içerisinden 8 Ağustos 2020 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son gelişmelerini öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.208,70
SATIŞ: 3.422,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00

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SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.557,50
SATIŞ: 1.674,20

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 837,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15

SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

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SON DAKİKA GELİŞMELERİ - Altın fiyatları hareketlendi! 8 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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