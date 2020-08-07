SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

Döviz kuru son dakika hareketliliği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle pandemi nedeniyle ekonominin önemli maddesi olan euro ve dolar fiyatları bu bağlamda önem kazanıyor. Döviz kurlarına bakarak işlem yapmak isteyenler ise bu bakımdan araştırmalarına hız kazandırdılar. Peki; dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Euro alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte euro ve dolar fiyatları son dakika gelişmeleri...

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 8 AĞUSTOS 2020

Haberimizin içerisinden dolar fiyatları son rakamlara ulaşabilir, euro alış ve satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.