SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

Döviz kuru son dakika hareketliliği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle pandemi nedeniyle ekonominin önemli maddesi olan euro ve dolar fiyatları bu bağlamda önem kazanıyor. Döviz kurlarına bakarak işlem yapmak isteyenler ise bu bakımdan araştırmalarına hız kazandırdılar. Peki; dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Euro alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte euro ve dolar fiyatları son dakika gelişmeleri...
Haberimizin içerisinden dolar fiyatları son rakamlara ulaşabilir, euro alış ve satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,30 civarında hareket ediyor.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
DOLAR FİYATLARI
ALIŞ: 7,2899
SATIŞ: 7,2915
EURO FİYATLARI
ALIŞ: 8,5298
SATIŞ: 8,5355