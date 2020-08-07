Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

HABERİ: ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

Piyasalardaki hareketlilik sebebiyle euro ve dolar fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen ya da dövizini bozdurmak isteyenler için güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomide önemli bir yere sahip olan ne kadar oldu? Bugün euro ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ağustos dolar fiyatları ve euro alış satış fiyatı canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 06:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

hareketliliği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle pandemi nedeniyle ekonominin önemli maddesi olan euro ve bu bağlamda önem kazanıyor. Döviz kurlarına bakarak işlem yapmak isteyenler ise bu bakımdan araştırmalarına hız kazandırdılar. Peki; dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Euro alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte euro ve dolar fiyatları son dakika gelişmeleri...

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 8 AĞUSTOS 2020

Haberimizin içerisinden dolar fiyatları son rakamlara ulaşabilir, euro alış ve satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,30 civarında hareket ediyor.

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,2899
SATIŞ: 7,2915

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,5298
SATIŞ: 8,5355

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos euro ve dolar fiyatları canlı rakamlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA