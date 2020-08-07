Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu bankaları (Ziraat, Halbank, Vakıfbank)'ın konut ve taşıt kredisindeki faiz indirimleri rekor getirdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi faizi hamlesi ile ateşlenen sürecin ardından, vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar? yanıtının sorularını internet üzerinden sıkça araştırmaya başladı. Biz de güncel oranları haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87