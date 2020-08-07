Son dakika haberi: Yanlış meslek bildirene ceza! 26 Ağustos'a kadar yapılacak...

Sosyal Güvenlik Kurumu da, konuyla ilgili bir uyarı yayınladı. SGK'nın uyarısında, 15 Temmuz 2016 tarih 6728 sayılı Kanunla, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Buna göre, sigortalıların, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirilmesi gerektiği belirtilen uyarı yazısında, gerçeğe aykırı her bildirim için, her sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.