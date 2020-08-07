Son dakika: THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

Geçtimiz günlerde Almanya'dan Türkiye'nin bazı illerine uçuşlar başlamıştı. Türkiye'de Almanya'ya gidecek olan yolcular için uyarı mesajı yayınlandı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında yolcular için şartlar konuldu.

Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, "8 Ağustos saat 23.59 itibariyle Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. 2 yaş altı yolcularımız bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PSR testi Sağlık Bakanlığının 'covid19bilgi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi.

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