Altın en büyük balon

Sondönemde küresel bazda yükselen altın fiyatları konusunda uzmanlardan yatırımcılara önemli uyarılar geldi. Altının geçmiş dönemlerde de sert yükselişler sergilediği fakat daha sonra çok hızlı bir şekilde geri çekildiğine dikkat çeken analistler, vatandaşları, "balon" konusunda dikkatli davranmaya davet etti. Altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil. Yıllık altın arzının çoğu mücevher yapımında kullanılıyor. Bu oran yüzde 78 düzeyinde. Elektronik, tıp ve dişçilik dahil olmak üzere diğer endüstriler için de yaklaşık yüzde 12'lik bir kullanım var. Geri kalan sadece yüzde 10'luk kısmı finansal işlemler için kullanılıyor. Diğer herhangi bir metadan daha çok, altının fiyatı esas olarak herkesin yükseleceğini düşündüğü için yükseliyor. Altının daha önce 2011 ve 2015'teki en yüksek seviyelerindeki sert düşüşler de bunun kanıtı. Zirveye ulaşmasından üç yıl sonra, onsu 800 dolardan fazla düşmüş ve Aralık 2015'te ons başına 1.050 dolara kadar gerilemişti. 2017 sonunda ons başına 1.300 dolara çıktı.2010yılında, dünyaca ünlü yatırımcı George Soros, 'Altın en büyük balondur' değerlendirmesinde bulunmuştu. Soros, altını 'kalabalıkların deliliğine' en duyarlı yatırım aracı olarak değerlendirmişti. Altındaki manipülasyonun en büyük kanıtlarından biri de 1979-2004 arasında fiyatların nadiren ons başına 500 doların üzerine çıkması. Son dönemde yaşanan artış arz-talep dengesi ile alakalı değil finansal bir balon. Özellikle küçük yatırımcının bu nedenle altın alırken iki kez düşünmesi gerekiyor.