Linç cephesine karşı dayanışma cephesi

FAİZ LOBİSİNE İNAT YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, #BeratAlbayrakinYanindayiz etiketiyle paylaştığı mesajında "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" ifadesini kullandı.



MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır.

Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.

Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız. Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz.

Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Lejyoner siyaseti ile hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir.

Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.



* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır. BeratAlbayrakinYanindayiz.



* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Milleti ve ülkesi için çalışan Berat Albayrak'ın yanındayız.



*Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: İyi günde kötü günde #BeratAlbayrakYanindayiz.



*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ne yazık ki; ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur. Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor.

Evet, hayallerindeki Hazine Bakanı değil