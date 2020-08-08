Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı kapanışı ise düşüşle gerçekleştirdi. Son haftalarda kurda yaşanan hareketlenme nedeniyle bu alana yatırım yapacak olan kişiler son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. En çok rehavet göre gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu canlı rakamlar ile bu başlık altından takip edebilirsiniz. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorularına yanıt bulabilirsiniz. Peki, 8 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
8 Ağustos'ta sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları konusunda incelemeler başladı. Rakamlardaki değişimi anlık olarak takip etmek isteyenler canlı altın fiyatı tablosu üzerinden güncel rakamlara ulaşabilirler.
En çok ilgi gören gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları şöyle;
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.240,40
SATIŞ: 3.455,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.572,90
SATIŞ: 1.690,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 788,90
SATIŞ: 845,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15
ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
"ALTIN FİYATLARINDA BİR DÜZELTME BEKLENEBİLİR"
Emtia Piyasaları Uzmanı, Zafer Ergezen altın fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Ergezen, altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebileceğini ifade ederek, "Kar satışları alımlarla karşılaşıyor. Fiziki altından ziyade vadeli tarafta alıcılar görüyoruz" dedi.
"ALTIN PİYASALARA ALTERNATİF OLACAK"
Ekonomist Belgin Maviş, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Maviş, net bir şekilde aşı ve tedaviye ilişkin haberlerin ortaya konulmasına kadar altının piyasalara alternatif olacağını ifade ederek, "Hisse senedi ve bunun karşısında altın olarak biz Ağustos ve Eylül ayını tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.
"ALTIN FİYATLARI DÜZELTMEYE İHTİYAÇ DUYUYOR"
Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, altın fiyatlarındaki seyri A Para'da değerlendirdi. Kuru, son iki haftadır altındaki yükselişin spekülatif atak olarak değerlendirerek, "1900'lerin üzerinde oluşan bir fiyatlama bana göre bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor" dedi.