Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı kapanışı ise düşüşle gerçekleştirdi. Son haftalarda kurda yaşanan hareketlenme nedeniyle bu alana yatırım yapacak olan kişiler son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. En çok rehavet göre gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu canlı rakamlar ile bu başlık altından takip edebilirsiniz. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorularına yanıt bulabilirsiniz. Peki, 8 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

8 Ağustos'ta sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları konusunda incelemeler başladı. Rakamlardaki değişimi anlık olarak takip etmek isteyenler canlı altın fiyatı tablosu üzerinden güncel rakamlara ulaşabilirler.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

En çok ilgi gören gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları şöyle;