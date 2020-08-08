SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

Bir süredir rekorlar kırarak yükselen altında az da olsa düşüş yaşanmaya başladı. Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca Kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı. Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı.
İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dünden beri ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var. Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şuanda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler. Son iki günde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz" dedi.
Peki gram altın kaç para oldu? Gram altındaki yükseliş nedeniyle insanlar gram altına hücum etti. İşte altın piyasasındaki son durum;
Türkiye'de en çok ilgi gören gram altın fiyatları şu şekilde;
Alış: 476 TL
Satış: 477 TL
Çeyrek altın ise ONS fiyatlarının artışıyla birlikte yükselişe devam etti.
Çeyrek Altın fiyatları;
Alış: 767 TL
Satış: 782 TL
Yarım altın fiyatı; 1565 TL
Tam altın; 3099 TL
22 Ayar altın: 441 TL
18 Ayar altın: 361 TL
14 ayar altın: 281 TL
Cumhuriyet altını: 3188 TL
ONS altın fiyatı: 2035 Dolar ($)
Gremse altın (İki buçukluk altın): 7749 TL