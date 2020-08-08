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SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram oldu?

Altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor. Bursa İnegöl ilçesinde tarihi satışların yapıldığı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kalmadı. İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont vatandaşların panik yapmamaları çağrısında bulundu. Peki altın piyasasında çeyrek ve Gram oldu?Gram altında alış 476 lira iken satış 477 lira oldu. İşte gram ve çeyrek altında ilgili son dakika gelişmeleri...

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:16 Son Güncelleme: 8.8.2020 11:48 ABONE OL
SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

Bir süredir rekorlar kırarak yükselen altında az da olsa düşüş yaşanmaya başladı. Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca Kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı. Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı.

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dünden beri ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var. Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şuanda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler. Son iki günde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz" dedi.

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

Peki gram oldu? Gram altındaki yükseliş nedeniyle insanlar gram altına hücum etti. İşte altın piyasasındaki son durum;

Türkiye'de en çok ilgi gören fiyatları şu şekilde;

Alış: 476 TL

Satış: 477 TL

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

Çeyrek altın ise ONS fiyatlarının artışıyla birlikte yükselişe devam etti.

Çeyrek Altın fiyatları;

Alış: 767 TL

Satış: 782 TL

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

Yarım altın fiyatı; 1565 TL

Tam altın; 3099 TL

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

22 Ayar altın: 441 TL

18 Ayar altın: 361 TL

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

14 ayar altın: 281 TL

Cumhuriyet altını: 3188 TL

SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?

ONS altın fiyatı: 2035 Dolar ($)

Gremse altın (İki buçukluk altın): 7749 TL

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SON DAKİKA: Vatandaş altına hücum etti! Çeyrek ve Gram altın kaç para oldu?
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