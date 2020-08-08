Yerli tabanca Mete Serisi, Ocak ayında ABD’ye ihraç edilecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilerek güvenlik güçleri tarafından kullanılan Mete Serisi tabancalar, Türkiye haricinde birçok ülkede kullanılıyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi AŞ tarafından üretilen Canik marka Mete Serisi tabancalar, dünyada yaklaşık 500 bin güvenlik personeli tarafından kullanılıyor. Türk üretimi silaha birçok ülkeden yoğun talep olduğu kaydedildi.

Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral yerli tabanca Mete'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Aral, TP serisini 2011 yılında satışa sunduklarını dikkat çekerek, "Mete serisi ile TP serisinin arasında farklar bulunuyor. Mete'nin en önemli farkı her iki elle kullanılmasıdır. Daha önceden silahlarımız NATO standartlarındaki testlerine göre yapılmıştı. Şuan ki testler çok daha zorlu şartlarda gerçekleşiyor. Bu testler doğrultusunda Mete serisinde iyileştirmeye ihtiyaç duyduk. Diğer serilere göre Mete serisi daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



"DÜNYADA 500 BİNE YAKIN METE SERİSİ KULLANILIYOR"

Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladıklarına değinen Aral, "Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet güçlerimiz görev tabancası olarak Mete serisini kullanıyor. Türkiye'nin haricinde Filipinler, Endonezya Polonya, Ukrayna gibi birçok ülke Mete serisini kullanıyor. Takribi olarak şuan dünyada 500 bine yakın Canik'in Mete serisi tabancaları kullanılıyor" ifadelerini kullandı.



Mete serisinin geçtiği testlerden de bahseden Aral, "Testlerde silahla 30 bin mermi atışı yapıldı. Daha önceden 50-60 bin atış yaptığımız için, bizim için sorun oluşturmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı bunu 30 bin olarak belirlediği için böyle bir testten geçti. Burada kirlilik testi de önemli. Düşük sıcaklıkta atışlar yapıyoruz. Daha sonradan atış yapıp yine silahı soğutup yine atış gerçekleştiriyoruz. Bu sıcaklık eksi 50 dereceyi buluyor. Dünyada bu standartlar yok. Bizde coğrafi şartlarımızı dikkate alarak bu testleri yaptık. Silah, çok zorlayıcı testlerden geçti. Onun haricinde düşme, dağılım, mermi çıkış hızı gibi testlerde yapıldı" şeklinde konuştu.

"EMNİYET GÜÇLERİNE UYGUN KULLANILABİLECEK BİR SİLAH OLMASINI İSTEDİK"



Mete serisinin 2020 Mart'tan itibaren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) üzerinden satışa sunulduğunun altını çizen Aral, "Bu projeyi daha önceden sunmamamızın nedeni, bu projenin özel olmasını istedik. Emniyet Güçlerine uygun kullanılabilecek bir silah olmasını istedik. Mete'ye çok fazla talep oldu. Bu sebeple Türkiye pazarında satışa sunduk. Bu seri Afrika ve Avrupa'da satışa sunuluyor. ABD'de ise bir izin süreci yaşanıyor. Bu izin süreci yaklaşık 7-8 ay sürüyor. ABD'den İzinlerimizin gelmesine rağmen tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı satışa sunmadık. Mete serisini önümüzdeki yıl ocak ayında ABD'ye satışa sunulmasını daha doğru bulduk. Mete serisi daha çok kullanıldıkça talep büyüyor. Örneğin Filipinlere yaptığımız satışın ardından Endonezya'dan bir talep geldi. Bu silahlar kullanıldıkça talep artıyor" açıklamalarında bulundu.

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