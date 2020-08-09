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Ağustos ayı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ağustos ayı ödemeleri vatandaşlar tarafından gündem maddesi haline geldi. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destek ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 23:26 Son Güncelleme: 9.8.2020 23:27 ABONE OL
Ağustos ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ağustos ayında bekleyişe başlandı. yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…

Ağustos ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Ağustos ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖDEMELERİN YAPILDIĞI İLLER LİSTESİ!

1- Karabük

2- Aksaray

3- Zonguldak

4- Konya

5- Manisa

6- Şanlıurfa

7- Kars

8- Erzurum

9- Tekirdağ

10- İstanbul

11- Tokat

12- Çanakkale

13- Denizli

14- Samsun

15- Adana

16- Bursa

17- İzmir

18- Muş

19- Antalya

20- Balıkesir

21- Giresun

22- Bolu

23- Muğla

24- Afyonkarahisar

25- Ordu

26- Uşak

27- Diyarbakır

28- Bilecik

29- Mersin

30- Hatay

31- Osmaniye

32- Sakarya

33- Kayseri

34- Bayburt

35- Trabzon

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Ağustos ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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