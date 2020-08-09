Ağustos ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ağustos ayında bekleyişe başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…