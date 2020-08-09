Ağustos ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri? 10 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ağustos ayında bekleyişe başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…
Ağustos ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
ÖDEMELERİN YAPILDIĞI İLLER LİSTESİ!
1- Karabük
2- Aksaray
3- Zonguldak
4- Konya
5- Manisa
6- Şanlıurfa
7- Kars
8- Erzurum
9- Tekirdağ
10- İstanbul
11- Tokat
12- Çanakkale
13- Denizli
14- Samsun
15- Adana
16- Bursa
17- İzmir
18- Muş
19- Antalya
20- Balıkesir
21- Giresun
22- Bolu
23- Muğla
24- Afyonkarahisar
25- Ordu
26- Uşak
27- Diyarbakır
28- Bilecik
29- Mersin
30- Hatay
31- Osmaniye
32- Sakarya
33- Kayseri
34- Bayburt
35- Trabzon