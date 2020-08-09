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Güncel ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere kamu bankaları, Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faiz paketini vatandaşlara sunuyor. Konut-taşıt-ihtiyaç kredisi şeklinde sunulan bu pakete başvurularını gerçekleştirmek isteyen veya hâlihazırda gerçekleştiren vatandaşlar konuyla ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Bu süreçte 'kredi faiz oranları' ne kadar sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için kamu ve özel bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 9.8.2020 13:38 ABONE OL
Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları tarafından sunulan, konut-ihtiyaç-taşıt kredileri vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar, düşük faizli kredi imkanı sonrasında 'güncel ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
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