İş Bankası, 44 milyar liralık kredinin ödemesini öteledi

2020 yılı ilk yarı bilançolarını açıklayan İş Bankası haziran itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 16.8 artırarak 546.6 milyar TL'ye yükseltti. Bu dönemde bankanın nakdi kredi hacmi 335.5 milyara çıkarken, gayrinakdi kredi hacmi ise 110.3 milyar seviyesine ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 445.8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bankanın toplam mevduat hacmi 336.6 milyara çıkarken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 37 seviyesine yükseldi.Bu dönemde "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını koruduklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam ettik. Salgının istihdama, üretime, ticaret ile ödeme sistemlerine olan etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçirdik. Bugüne kadar talepler doğrultusunda, 44 milyar TL'nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik. Esnaf, küçük işletme, KOBİ ve çiftçilere yönelik sürdürdüğümüz muhtelif destek paketlerinin yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 'İhracatçılara Destek Protokolü' imzaladık" dedi.