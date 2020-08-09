Mars’ta yaşam alanı tasarımına ödül

İzmir Ekonomili mimarlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması"ndan ödülle döndü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tasarım Çalışmaları Bütünleşik Doktora Programı öğrencisi İrem Ercan ile Mimarlık yüksek lisans öğrencisi Talha Üge, profesyonel kategoride mansiyona layık görüldü.



İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu ile İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgen Osman Demirbaş danışmanlığında çalışan Üge ve Ercan, Mars'ta "Tar-Celium Yerleşimi" adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturdu. "Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı" başlığında gerçekleştirilen iki aşamalı yarışmada genç mimarlar Üge ve Ercan, 2030 yılı için ilk temas ve hayatta kalma birimleri, 2050 yılı için ise uzun vadeli sürdürülebilir yerleşim alanının planını ve tasarımını yaptı. Üge ve Ercan, tasarımlarında dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanı olan; radyasyona, dondurucu soğuğa ve kaynatılmaya dayanan tardigrad ile kök gibi gözüken yer altında miselyum mantarından esinlendi.



"3D ROBOTLAR TASARLADIK"



Tasarım hakkında bilgi veren İEÜ Tasarım Çalışmaları Bütünleşik Doktora Programı Öğrencisi İrem Ercan, başka bir gezegende oluşturdukları alternatif yaşam önerisinde, doğadaki canlıların yapı yapma bilgisinden esinlendiklerini söyledi. Ercan, "Tasarım sürecinde Mars ortamının zorlu çevresel koşullarında hayatta kalabilecek canlılık formlarına odaklandık. Malzemeleri inşa edecek yapay zeka teknolojisine sahip 3D robotlar da tasarladık. 2030 yılında Mars yüzeyine ilk teması gerçekleştirecek korunaklı birimlerin içerisinde en az 20 marsonotun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen mekânlar oluşturduk. 2050 yılına kadar geçen sürede de yerleşiminin tamamlanmasını hedefledik. Bizim için farklı bir deneyim oldu" dedi. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu ise, öğrencilerin yarışmaya "Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları" dersinde hazırlandıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi alternatif mekân üretimleri üzerine yönlendiriyoruz. Onların hayal gücüyle tasarım birleşiyor. Çok farklı koşullar için tasarımlar oluşturuyorlar. Öğrencilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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