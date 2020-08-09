Orman köylülerine faizsiz kredi

Orman Genel Müdürlüğü'nün, "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu krediler verilirken, konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlar tercih edilecek. Ayrıca şehidin dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan yararlandırılacak. Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak. Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecek.