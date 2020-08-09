Sezonun ilk fındığı 22 liradan satıldı

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ''Alım sezonunu 15 Ağustos'ta açmayı planlıyoruz. Hasat döneminin başlaması ve pazara fındık iniş zamanına göre bu tarihi revize edebiliriz"dedi. Bayraktar yeni fındık alım sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Önceki sezonlarda olduğu gibi peşin ve emanet sistemini 2020 mahsulü için de sürdüreceklerini ve serbest piyasa şartlarında 25-30 kuruş üzerinde fiyat uygulamasına devam edeceklerini dile getiren Bayraktar, ''Alım sezonunu 15 Ağustos'ta açmayı planlıyoruz. Hasat döneminin başlaması ve pazara fındık iniş zamanına göre bu tarihi revize edebiliriz. Birliğin piyasada her yıl ürün alım miktarı artıyor. Çiftçilerden bugüne kadar 2019 mahsulü 15 bin ton fındık kabul ettik. Kuruma getirilecek tüm fındığa talibiz. Üreticilere tercihlerini Fiskobirlik'ten yana kullanmaları çağrısında bulunuyoruz. Fiskobirlik, üreticinin kendi öz birliği. Kendisinin sahip olduğu bir yapılanma. Bu açıdan birlik güçlü olursa üretici ürünün değerini daha maksimum düzeyde alır. Yeni hasat döneminde çiftçimiz birliği tercih etmeli. Fiskobirlik olarak yeni hasat öncesi yoğun tanıtım ve reklam faaliyetlerimiz olacak." diye konuştu. Birliğe bağlı 50 kooperatifin yeniden yapılandırılması için yoğun çaba harcadıklarını ve bu süreçte önemli yol katettiklerini söyleyen Bayraktar, kooperatiflerinin yüzde 60'ının yeniden yapılandırılmasının tamamlandığını anlattı. Diğer taraftan Ordu Altınordu da sezonun ilk fındığı 22 liradan...