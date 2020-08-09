Yurtdışı döviz işlemlerinde vergi sıfırlandı

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılar, özellikle BSMV'nin yüzde 1'e yükseltilmesinin ardından, düzenlemedeki söz konusu ayrım nedeniyle döviz işlem platformlarında bazı yurt dışı kurumlara limitlerin yurt içi bankalar tarafından kapatılmak durumunda kalındığını belirttiler.Karşılıklı limit tanımlamaları üzerinden işleyen bu platformlarda işlem eşleşme sorunları yaşandığının altını çizdiler. Bankacılar bu limitlerin yeniden tesis edilmesi ile düzenlemenin piyasanın daha etkin çalışmasına yardımcı olabileceğini ve derinlik oluşmasına katkı sağlayabileceğini ifade ettiler.