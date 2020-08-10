Doğu Anadolu’ya 68.5 milyarlık yatırım

Hükümet, bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak için 16 ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 68.5 milyar liralık yatırıma imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DAP'ın temel amacının bölgenin refah düzeyinin ulusal ortalamaya yaklaşmasının sağlanması olduğunu söyledi. Bakan Varank, DAP kapsamındaki Ardahan, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'a illere sulama, hayvancılık, bitkisel üretim, sanayi ve turizm altyapısının geliştirilmesi için destek verildiğini söyledi. Bu kapsamda 2013-2019 yılları arasında Erzurum'a 70.4 milyon lira, Erzincan'a 55.2 milyon lira, Muş'a 40.2 milyon lira, Hakkari'ye 26.2 milyon lira, Iğdır'a 31.6 milyon lira, Van'a 51.5 milyon lira tutarında yatırım desteği verildiğini ifade etti. Bakan Varank, aynı dönemde Erzincan, Erzurum, Hakkari, Muş, Şırnak ve Van'daki sanayi sitelerine 136.2 milyon lira kredi imkânı sağlandığını söyledi. Varank, Erzurum, Iğdır, Şırnak ve Diyarbakır'ın da aralarında yer aldığı illerindeki organize sanayi bölgelerine verilen kredi desteğinin de 178.7 milyon lira olduğunu ifade etti. Kalkınma ajanslarının bölgelerarası farklılıkları dengeleme, üretimi artırma ve istihdama katkıda büyük rol üstlendiğini belirten Bakan Varank, Dicle Kalkınma Ajansı aracılığıyla Şırnak'ta 52 projeye 26.3 milyon lira, doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Hakkari'de 48 projeye 16.6 milyon lira, Muş'ta 58 projeye 21.6 milyon lira, Van'da 109 projeye 39.7 milyon lira, Karacadağ Kalkınma Ajansı da Diyarbakır'da 559 projeye 79 milyon lira mali destek sağladıklarını belirtti.