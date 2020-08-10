Sosyal medyadan satışa kart altyapısı

Elektronıkpara kuruluşu Param, yeni ürünü ParamTIK ile mikro işletmelerin sosyal medya hesaplarını online satış mağazasına dönüştürüyor. Param CEO'su Emin Can Yılmaz, "ParamTIK'la örgüden, pastaya, takıdan, resime kadar yeteneklerinden gelir elde etmek isteyenlere sosyal medya hesapları üzerinden satış imkânı sunuyoruz. Ürünümüzü bugüne kadar serbest tasarımcı ve yazılımcılar yoğun şekilde kullanırken, pandemi döneminde online eğitim koçluğu, ev yapımı sağlıklı gıda satışı yapanların da yoğun talebi oldu" şeklinde konuştu.