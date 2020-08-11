2 bin 276 firmanın kredi vadesi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde dış ticaret için stratejik öneme sahip lojistik, ulaştırma sektöründe kredilerin yapılandırıldığını söyledi. Bakan Pekcan, 1 Mart-30 Haziran arasında başvuruda bulunan 2 bin 276 firmanın yaklaşık 29 milyar 287 milyon lira tutarındaki kredi vadesinin 3-6 ay arasında ötelendiğini söyledi. Bakan Pekcan, yılın ilk 6 ayında Türk Eximbank aracılığı ile lojistik ve taşımacılık sektörüne yaklaşık 8 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığını belirterek, şunları anlattı: "1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında başvuru yapan 2 bin 276 ayrı firmanın 4 milyar dolar (29 milyar 267 milyon TL) tutarındaki kredisinin vadesi 3 ile 6 ay arasında ötelendi. Lojistik ve taşımacılık sektörüne söz konusu dönemde 556.5 milyon dolar (4 milyar 71 milyon lira) tutarında vade uzatımı sağlandı. Bu tutar pandemi döneminde vade uzatımı yapılan kredilerin yüzde 13.8'lik kısmına denk gelmekte olup ikinci sırada yer alıyor."