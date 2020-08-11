2020 KYK burs başvuruları için tarih belli oldu mu? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisine maddi destek amaçlı verilen KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar son günlerde artış yaşadı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu kapsamda eğitim hayatlarında bir nebze maddi destek olması adına Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine başvurularını gerçekleştirmek istiyor. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

2020 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri YKS tercih döneminde birçok adayın gündeminde yerini alıyor. Bu ücret ile beraber öğrenciler belirlenen tarihlerde e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve geri ödemeli – ödemesiz olmak üzere kendilerine verilecek olan ücretten faydalanabilecek…