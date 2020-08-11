Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde bulunan altın, yeni haftaya birlikte sert bir düşüş yaşıyor. Yatırımcıların güvenli bir liman olarak gördükleri altın ile ilgili Kapalıçarşı'dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar oldu? İşte detaylar
Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.
İşte 11 Ağustos güncel altın fiyatları;
Şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın yer alıyor. Çeyrek altın bu sabah 751,70 TL'den alınırken 767,80 TL'den satılıyor. Düne göre çeyrek altın fiyatlarında da %- 5.35 oranında bir düşüş söz konusu.
Ülkemizde bir numaralı birikim aracı olarak çeyrek altın tercih edilir. Genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak alınan çeyrek altın evlerde biriktirilir.
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.498,80
SATIŞ: 1.535,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.969,96
SATIŞ: 3.030,11
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.081,00
SATIŞ: 3.127,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.087,90
SATIŞ: 3.117,70
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22 AYAR ALTININ GRAMI
ALIŞ: 418,40
SATIŞ: 434,58