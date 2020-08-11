Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

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SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın, yeni haftaya ciddi bir düşüş eğiliminde başladı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar, Kapalıçarşı’daki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor, güncel ve canlı araştırıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş içerisinde bulunan altın, yeni haftada ciddi bir şekilde düşüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Ağustos gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:06 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:06 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde bulunan altın, yeni haftaya birlikte sert bir düşüş yaşıyor. Yatırımcıların güvenli bir liman olarak gördükleri altın ile ilgili Kapalıçarşı'dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar oldu? İşte detaylar

SON DAKİKA - 11 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.

İşte 11 Ağustos güncel altın fiyatları;

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın yer alıyor. Çeyrek altın bu sabah 751,70 TL'den alınırken 767,80 TL'den satılıyor. Düne göre çeyrek altın fiyatlarında da %- 5.35 oranında bir düşüş söz konusu.

Ülkemizde bir numaralı birikim aracı olarak çeyrek altın tercih edilir. Genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak alınan çeyrek altın evlerde biriktirilir.

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,80

SATIŞ: 1.535,50

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.969,96

SATIŞ: 3.030,11

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.081,00

SATIŞ: 3.127,00

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.087,90

SATIŞ: 3.117,70

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR ALTININ GRAMI

ALIŞ: 418,40

SATIŞ: 434,58

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?
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