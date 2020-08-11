Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde bulunan altın, yeni haftaya birlikte sert bir düşüş yaşıyor. Yatırımcıların güvenli bir liman olarak gördükleri altın ile ilgili Kapalıçarşı'dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 11 Ağustos bugün ne kadar oldu? İşte detaylar

SON DAKİKA - 11 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.

İşte 11 Ağustos güncel altın fiyatları;