Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı altın fiyatları ve güncel grafikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını ve canlı grafikleri araştırıyor. Özellikle koronavirüs salgınının erken dönemlerinde güvenli liman alımlarıyla yükseliş trendine başlayan altın Son iki haftadır yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, çarşamba günü itibari ile altın fiyatları ne kadar ve hangi seviyede seyrediyor? İşte, bugüne ait Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ve güncel altın grafikleri…

SON DAKİKA - 12 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.

İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları;