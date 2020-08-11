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Altın fiyatlarında haberi: Canlı , cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları bugün ne kadar?

Son dönemlerde ile ilgili haberleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsün erken dönemlerinde tüm dünyada güvenli liman alımları ile sert bir yükseliş trendine giren altın fiyatları tekrar yukarı yönlü harekete başladı. Peki, 12 Ağustos 2020 tarihli, , gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ile dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 07:25 Son Güncelleme: 12.8.2020 07:25 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel grafikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, , çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını ve canlı grafikleri araştırıyor. Özellikle koronavirüs salgınının erken dönemlerinde güvenli liman alımlarıyla yükseliş trendine başlayan altın Son iki haftadır yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, çarşamba günü itibari ile altın fiyatları ne kadar ve hangi seviyede seyrediyor? İşte, bugüne ait Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım altın, gram ve fiyatları ve güncel altın grafikleri…

SON DAKİKA - 12 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.

İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları;

Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın bu sabah 712,20 TL'den alınırken 730,80 TL'den satılıyor. Düne göre çeyrek altın fiyatlarında da %- 5.35 oranında bir düşüş söz konusu.

Ülkemizde bir numaralı birikim aracı olarak çeyrek altın tercih edilir. Genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak alınan çeyrek altın evlerde biriktirilir.

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.419,90

SATIŞ: 1.461,60

Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.914,57

SATIŞ: 2.973,65

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.018,00

SATIŞ: 3.064,00

Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.925,30

SATIŞ: 2.967,40

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 396,61

SATIŞ: 411,95

Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatlarında son dakika haberi: Canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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