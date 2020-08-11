Çiftçinin 2020 için prim tutarı 913 TL

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren tarım sigortasına ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, tarım sigortalılarının 30 gün yerine 27 gün üzerinden prim ödediklerini belirterek, bu yıl için ödenecek prim tutarının 913 lira olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, prim, idari para cezası, gecikme zammı borcu bulunmayanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılandığını belirtti. Bakan Selçuk, tarım sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları, esas olarak kendileri tarafından beyan edilen kazançlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Bu kazançların belirlenmesinde yürürlükte olan asgari ücret tutarları dikkate alındığından, prim tutarlarındaki değişim asgari ücretteki değişime bağlı olarak belirleniyor" dedi. Selçuk, tarım sigortalılarının prim borçlarını yapılandırma ve taksitlendirme hakları bulunduğunu anımsattı.