İşletmeler normalleşme sürecinde dijital çözümlerle büyüyecek

Koronavirüs salgını iş yapış şekillerini değiştirdi. Artık üretimden pazarlamaya tüm iş süreçleri uzaktan takip edilebiliyor. İşletmeler, dijital çözümler sayesinde personeliyle istediği lokasyondan kesintisiz, verimli ve güvenli şekilde çalışabiliyor. Güvenlik, tasarruf, verimlilik artışı sağlayan çözümlerle koronavirüs sürecinde önlem alan işletmeler pazarlamada da dijital platformları kullanarak yeni fırsatları değerlendirebiliyor.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine giren Türkiye'de işletmeler de bu yeni döneme uygun çözümlere ihtiyaç duyuyor. Özellikle KOBİ'lerin, salgın sürecindeki kayıplarını telafi etmek için dijital çözümlere odaklanması gerekiyor. İşletmelerin bu dönemdeki ihtiyaçları ise hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik-otomasyon ve dijital uzmanlık olmak üzere 5 ana başlıkta toplanıyor. Bu çerçevede çalışanların sağlığı ve üretimin devamlılığı açısından termal kamera, sosyal mesafe takibi gibi çözümlere talep artarak devam ediyor. E-ticaret ve dijital pazarlama yöntemleri işletmelerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Uzaktan çalışma yerini hibrit çalışmaya bırakırken işletmelerin doğru araçları kurarak ve altyapılarını güçlendirerek yeni döneme hazırlık yapması gerekiyor. Maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyonu sağlamak bir diğer öncelikli ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bütün bu ihtiyaçlara paralel olarak geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirmek zorunda olan işletmelerde dijital uzmanlığa talep de artıyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLERE TALEP ARTIYOR

Koronavirüs salgınında dijital çözümleriyle işletmelerin iş süreçlerini kesintisiz sürfdürmelerini sağlayan Vodafone Business, normalleşme sürecinde de bu ihtiyaçlar ışığında işletmelere uygun çözümler sunuyor. Vodafone Business'ın işletmelere sunduğu yeni dijital çözümleri arasında işletmelerin sahadaki ekiplerini mobil uygulama üzerinden takibini ve görevlendirmesini sağlayacak akıllı ekip takibi, akıllı sipariş ile biyometrik imza gibi çözümler bulunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mfeltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgını sürecinde işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtiyor. Meltem Bakiler Şahin, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bulut santral, Facebook&Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimizin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduk. Salgın sürecinde bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız % 15'in üzerinde arttı. KOBİ'ler pazarlama ihtiyaçlarını bu çözümle giderdi ve 1 milyon TL'yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle iletişimini sürdürdü. Mobil uygulamasını da hazırladığımız bulut santral çözümümüz büyük ilgi gördü. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'ler de kesintisiz ve güvenli iletişim için bulut santral çözümümüzü seçti. SSL müşteri sayımız % 50 artış gösterdi."

Yeni dönemde de işletmelerin yanında olduklarını vurgulayan Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin yeni dönemde 5 ana başlıkta toplanan ihtiyaçlarına ilişkin geliştirdikleri çözümler hakkında ise şu bilgileri veriyor:

İHTİYAÇLAR 5 BAŞLIK ALTINDA TOPLANIYOR

Sağlık ve Güvenlik: Çalışanların ve müşterilerin sağlığı önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olmaya devam edecek. Termal kamera çözümümüzdeki sensörler vücut sıcaklığını tarıyor ve sıcaklık belirlenen değerlerden yüksekse erken tespit edilerek diğer kişilere bulaştırma riski azaltılıyor. Red Kontrol çatısı altında sunduğumuz Sosyal Mesafe&Filyasyon çözümü ile ise çalışanların sosyal mesafeyi korumasına destek veriliyor. Bir çalışanın Covid pozitif çıkması durumunda geriye dönük raporlardan ilgili çalışanın temas ettiği çalışanlar tespit edilebiliyor ve test yaptırılabiliyor. Bu sayede diğer çalışanların sağlığı korunurken, üretim bantlarının kapanması ve üretim kaybı da önlenmiş oluyor.

Hızlı ticari yenilenme: Yeni dönemde işletmeler iş modellerini hızlı bir şekilde e-ticarete uyarlayıp dijital pazarlama çözümleriyle hedef kitlelerine ulaşarak hem bu dönemdeki kayıplarını telafi etmeye hem de pandemi sonrası satışlarını artırmaya çalışacak. Vodafone Business olarak biz de Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimize destek olmaya devam edeceğiz.

Hibrit çalışma modeli: Ekibin bir kısmının mekandan bağımsız çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu hibrit çalışma modeline uyum sağlamak için işletmelerin altyapılarını güçlendirmeleri gerekiyor. Datacenter, SSL VPN, Bulut Santral, Siber Güvenlik gibi çözümler bu dönemde de çıkacak. Özellikle binlerce çalışanlı çağrı merkezlerini dahi 2-3 gün içinde evden kesintisiz çalışabilir hale getiren Bulut Santral uygulamasının yeni dönemde de ilgi görmesini bekliyoruz.

Verimlilik ve otomasyon: Vodafone Business olarak önceliklerimizden biri işletmelerin dijitalleşmelerine katkı sağlamak. Kolay Dönüşüm, Red Kontrol, Mobil Form, Dijital Tarım İstasyonu gibi güçlü çözümlerimiz ve sunacağımız yeni çözümlerle hem işletmelerimizin hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Dijital uzmanlık: KOBİ'lerin dijital dünyaya uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla dijital dönüşümü destekleyici, e-ticaret alanındaki faaliyetlerinde yönlendirici olacak farklı uzmanlık seviyelerinde sürekli güncellenecek bir eğitim portalı sunacağız. Başka bir eğitim portalımız da çiftçilere yönelik olacak. Tarımda dijitalleşmeyi hızlandırmak amacıyla çiftçilerin dijital ve finansal okuryazarlığını artıracak, daha verimli üretim yapmalarını sağlayacak bilgilerin yer aldığı online bir eğitim platformu kuracağız.

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