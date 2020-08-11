MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak!

Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye'ye teslim edildi. MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na verilecek olan ilk sinyal uçağı , ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.