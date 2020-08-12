Milyonlarca üniversite öğrencisine maddi destek amaçlı verilen KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar son günlerde artış yaşadı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu kapsamda eğitim hayatlarında bir nebze maddi destek olması adına Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine başvurularını gerçekleştirmek istiyor. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…
KYK burs başvuru tarihleri YKS tercih döneminde birçok adayın gündeminde yerini alıyor. Bu ücret ile beraber öğrenciler belirlenen tarihlerde e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve geri ödemeli – ödemesiz olmak üzere kendilerine verilecek olan ücretten faydalanabilecek…
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Henüz tarih açıklaması bulunmuyor gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
KİMLERE BURS VERİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.