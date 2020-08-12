Altında sert düşüş

Güvenli liman olarak adlandırılan altında spekülatif hareketler nedeniyle fiyatlar ani dalgalanmalar yaşıyor. Altının fiyatı bir günde yüzde 4'e yakın düşerek 2 bin 30 dolarlar seviyesinden bin 940 dolara kadar indi. Altında son 5 günde düşüş de yüzde 6'ları aşmış durumda. Altının onsunun bu kadar sert düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın gerilemeyle birlikte 451 TL'ye kadar çekildi. Böylece gram altında sadece bir günde 30 liralık bir kayıp da yaşanmış oldu. Anlık değişken fiyatlar nedeniyle kuyumcular da altın tedarikinde zorlanıyor.800 TL seviyesini geçen ve en yüksek 841 TL'yi gören çeyrek altın ise yönünü hızla aşağı çevirerek dün 742 TL seviyesinde işlem gördü. Analistlere göre Rusya'nın Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler altında geri çekilmede etkili olan unsurlardan. Gram altının yönü üzerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesinin sonrası Dolar/TL'nin 7.20'lere inmesinin de etkili olduğu belirtiliyor.